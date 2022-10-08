Крымский мост горит в результате подрыва — журнал За рулем

Крымский мост горит в результате подрыва

В результате пожара обрушилось два пролета моста. Рядом горит ж/д-состав.

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Движение по Крымскому мосту остановлено — на железнодорожном мосту горит грузовой поезд, а часть автомобильного моста обрушилась.

Известно, что горит цистерна с топливом. Об этом сообщает в Telegram—канале советник главы Крыма Олег Крючков:

«Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара».

Уже развернуты стоянки для автомобилей, которые собирались пересечь сегодня Крымский мост. Люди смогут переправиться на другой берег паромом.

Крымский мост горит в результате подрыва

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«Отправляем, заворачивает ГАИ автомобили. На площадке аэропорта организована площадка, там разворачиваем штаб, палатки, туалеты», — цитирует ТАСС сообщение мэра Керчи Святослава Брусакова.

По сообщению главы Крыма Сергея Аксенова, в результате взрывов обрушились два пролета автомобильного полотна, ведущего из Краснодара в Керчь.

«По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

Причины пожара на Крымском мосту

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Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), причиной пожара и разрушений стал подрыв грузового автомобиля, двигавшегося по Крымскому мосту.

«Сегодня в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста», — цитирует ТАСС сообщение НАК.

При этом арка над судоходной частью пролива не пострадала и проходу кораблей через пролив ничто не угрожает.

Крымский мост горит в результате подрыва

Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, что Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту.

Фото: Youtube, видео/t.me/bbbreaking

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