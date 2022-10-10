Зреет решение урезать планируемый выпуск с 500 тысяч автомобилей до 400 с небольшим тысяч.

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Возможное сокращение производства на 2023 год с 500 тысяч автомобилей до 400 с небольшим тысяч сейчас обсуждается на АВТОВАЗе, информирует паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» ВКонтакте. Возможное снижение оценивается менее чем в 15%. Такое решение (возможно!) придется принять из-за неготовности поставщиков обеспечивать ранее заявленную программу выпуска.

Если объем производства все же сократят, придется скорректировать и график работы АВТОВАЗа в следующем году. Завод вернется к обычной пятидневке. Сейчас действует режим шестидневки — с понедельника по субботу с предоставлением работникам скользящего выходного среди недели.

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Будет скорректировано и расписание единого корпоративного отпуска на АВТОВАЗе в 2023 году — сохранят три летних недели общего для всех заводчан отпуска, а оставшиеся семь дней распределят между майскими праздниками и перед новогодними каникулами.

Объявленный набор новых сотрудников также подвергнется пересмотру. Ранее планировалось увеличить штат в Тольятти в 2023 году на 4 тысячи человек.

Фото: АВТОВАЗ