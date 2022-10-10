С недавнего времени китайские производители обеспечивают покрышками четверть российского рынка. Есть информация по качеству и ценам.

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Возникшая весной 2022 года непростая ситуация на шинном рынке России вызывает множество вопросов относительно грядущего зимнего сезона. Многие производители приостановили производство или поставки в РФ, иные и вовсе ушли с рынка. Заработали ли альтернативные цепочки поставок шин в нашу страну? Хватит ли ввезенных запасов зимних покрышек для всех желающих? «За рулем» обратился с этим вопросами к эксперту.

Роман Тимашов, директор по сервису Автодом Алтуфьево:

Кроме того, средний спрос на шины составляет 4 млн штук в год.

Из запаса прошлых лет объема хватит на 1,5 — 2 года. А значит, ожидать дефицита шин не стоит.

Китайские производители обеспечивают покрышками четверть российского рынка. У шин хорошее качество и доступная цена. В премиум-сегменте покрышек также достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос.

Что касается цен на шины, то они стабилизировались. Значительное подорожание наблюдалось только в апреле 2022 года, а после началось снижение. Средняя цена на шины в июле понизилась на 10,6% и стала самой низкой за полгода.

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С этой оценкой коррелирует и недавнее исследование «Честного знака», в ходе которого выяснилось, что к началу нынешнего сезона запасы зимних шин в России составляют 33 млн штук, что на 43% больше, чем перед началом прошлой зимы. Это, с учетом изрядно сжавшегося рынка новых авто, полностью исключает вариант дефицита.

Весь импорт шин составляет около 35% и идет он сейчас, в основном, из трех стран.

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