Зимних шин на всех не хватит? Эксперты подсчитали запасы

В последнее время импорт, в основном, ограничивается тремя странами: Китай, Корея и Турция.

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К началу сезона запасы зимних шин в России составляют 33 млн штук, что на 43% больше, чем перед началом прошлой зимы. А общий резерв шин, в независимости от сезона, к сентябрю перевалил за 80 млн штук — это на 30% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Честного знака». В среднем за год россияне покупают 30–40 млн шин в год.

Таким образом, ситуация с шинами в последнее время стабилизировалась. Напомним, весной существовали опасения по поводу дефицита шин. Многие иностранные производители шин приостанавливали производство или вовсе ушли с рынка РФ.

Сейчас же запасы шин активно пополняются импортом из Китая, Кореи и Турции. Отгрузки из этих стран в июле и августе значительно выросли впервые с начала кризиса. Объем импортных шин в РФ сейчас — около 35%, остальное — отечественная продукция. По оценкам экспертов, текущих запасов должно хватить на срок более 9 месяцев.

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Источник приводит слова Сергея Удалова из «Автостата», который замечает, что запасы зимних шин формировались из расчета на 1,6 млн новых проданных авто, а по факту на конец года в России едва ли продастся даже 0,6 млн. Что касается цен на шины, то они, в сравнении с прошлым годом, выросли примерно в полтора раза (на 46,5%): средняя шина сейчас стоит 6,8 тысяч рублей.

Какие шины выбрать на зиму — с шипами или без? Мнение эксперта.

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Фото: «За рулем»