Читатель «За рулем» соорудил для снятых колес стойку, в которой шины не деформируются.

При сезонном хранении колес удобно размещать их стопкой. Я изготовил специальную стойку. В колесо от мотоцикла ИЖ вставил трубу диаметром 35 мм, длиной 1100 мм, с четырьмя отверстиями на расстоянии 230 мм (для шин 205/70 R15).

Вставив болт в отверстие трубы, надел старую ступицу и затем колесо. И так еще три раза. Получилась пирамида из колес, при этом шины не соприкасаются друг с другом, а значит, не деформируются во время хранения.

Можно использовать и другие варианты основания стойки — например, крестовину кресла, а вместо ступиц — большие шайбы.

В. Васильев, Тверская область

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Фото: В. Васильев