Новые правила ОСАГО: как изменится стоимость ремонта

Эксперт считает, что комплектующие будут дорожать, но дефицита не предвидится — ситуация с параллельным импортом постепенно налаживается.

Введенная недавно схема параллельного импорта пока не заработала на полную «проектную» мощность — проблем тут предостаточно. Переориентация оставшихся производителей на китайских поставщиков взамен европейских также дело явно не одного месяца, а может быть и года. Страховая сфера тоже переживает момент довольно мучительной трансформации. Как поменяются выплаты по ОСАГО? Хватит ли на ремонт?

Роман Тимашов, директор по сервису «Автодом Алтуфьево»:

— Осенью Российский союз автостраховщиков (РСА) внес очередные правки в справочник с ценами на автозапчасти. Когда страховщики рассчитывают стоимость ремонта по ОСАГО, они используют информацию в справочнике.

По новым правилам страховые компании будут учитывать стоимость неоригинальных комплектующих при расчете убытков. Отмечу, что информация о стоимости оригинальных запчастей не вносится в справочник, если компонентов нет на авторынке.

Это может привести к трудностям при расчете выплат по ОСАГО. Стоимость ремонта автомобиля также будет меняться в условиях нехватки некоторых автозапчастей.

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Компоненты для автомобилей премиум-сегмента, в среднем, выросли в цене на 50%, а расходники — на 10%. С возросшими затратами на сырье комплектующие для авто будут только дорожать.

Однако острого дефицита автозапчастей ожидать не стоит. Параллельный импорт помог разрешить вопрос с нехваткой некоторых комплектующих. Безусловно, для обеспечения стабильных поставок необходимо больше времени, но ситуация постепенно налаживается.

С 1 октября правила ОСАГО изменились.

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Фото: Unsplash, «Автодом»