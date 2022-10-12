Юрист предупредил, в каком случае автовладельцам грозит «штраф за штраф»

А заодно напомнил, что срок оплаты штрафа за нарушение ПДД — 60 дней со дня вступления постановления о его наложении в законную силу.

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Еще 10 дней дается на обжалование, если вы не согласны с наказанием.

Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, если штраф не был уплачен в срок, возможно увеличение его размера в два раза, но не менее тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, рассказала агентству «Прайм» адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

Если протокол о назначении «штрафа за неуплаченный штраф» составлен и состав административного правонарушения есть, нужно хотя бы свести повторное наказание к штрафу.

Юрист советует прийти в суд и предоставить подтверждение оплаты, а также сведения, подтверждающие возможность оплатить штраф (сведения о доходах, справку о размере заработной платы, 2 НДФЛ и т.п.) и невозможность назначения наказания в виде ареста или обязательных работ, а также характеристики личности (всевозможные грамоты, дипломы, медали, благодарности, характеристики с работы и т.д.).

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В большинстве случаев после оплаты штрафа можно направить квитанцию в электронном виде через официальный сайт ГИБДД.

В спорных случаях, особенно если речь идет о «штрафе за штраф», можно после оплаты лично предоставить в суд или должностному лицу, вынесшему постановление, оригинал квитанции об оплате.