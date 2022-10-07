На Госуслугах появился важный сервис для автомобилистов

На портале Госуслуг запущен сервис, который будет информировать граждан об отзывных кампаниях автомобилей.
Если в машине обнаружится производственный дефект, уведомление об этом автоматически придет в личный кабинет владельца машины, сообщает официальный портал Минцифры. Быстрое уведомление водителей о необходимости ремонта автомобиля позволит повысить безопасность на дорогах.
На портале и в приложениях Госуслуг уже работает большинство популярных сервисов для владельцев авто: европротокол онлайн, купля-продажа автомобиля, оплата штрафов и запись в ГИБДД. Теперь список пополнился еще одним важным сервисом.
Сервис будет присылать уведомления владельцам автомобилей, зарегистрированным на Госуслугах.
Для этого у пользователя должны быть:
- подтвержденная учетная запись на Госуслугах;
- проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете.
Для добавления данных о своем авто нужно перейти в подраздел «Транспорт» раздела «Документы» и нажать кнопку «Запросить». Если по запросу будут найдены автомобили, информация о них появится в личном кабинете.
В сообщении, которое придет в личный кабинет на Госуслугах, будет написана причина отзыва, а также к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.
Справка
Отзыв автомобилей — это процедура для проверки и исправления возможных дефектов, которые выявил производитель уже после запуска в продажу партии автомобилей. Чтобы устранить дефект, производитель начинает отзыв авто для бесплатного ремонта. С 2015 по 2022 годы в России было отозвано 6,1 млн автомобилей.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
- Сервис «Европротокол онлайн» в приложении «Госуслуги Авто» позволяет сократить среднее время оформления дорожно-транспортного происшествия в два раза.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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