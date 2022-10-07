На Госуслугах появился важный сервис для автомобилистов

Уведомление автоматически придет в личный кабинет владельца машины.

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На портале Госуслуг запущен сервис, который будет информировать граждан об отзывных кампаниях автомобилей.

Если в машине обнаружится производственный дефект, уведомление об этом автоматически придет в личный кабинет владельца машины, сообщает официальный портал Минцифры. Быстрое уведомление водителей о необходимости ремонта автомобиля позволит повысить безопасность на дорогах.

На портале и в приложениях Госуслуг уже работает большинство популярных сервисов для владельцев авто: европротокол онлайн, купля-продажа автомобиля, оплата штрафов и запись в ГИБДД. Теперь список пополнился еще одним важным сервисом.

Сервис будет присылать уведомления владельцам автомобилей, зарегистрированным на Госуслугах.

Для этого у пользователя должны быть:

подтвержденная учетная запись на Госуслугах;

проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете.

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Для добавления данных о своем авто нужно перейти в подраздел «Транспорт» раздела «Документы» и нажать кнопку «Запросить». Если по запросу будут найдены автомобили, информация о них появится в личном кабинете.

В сообщении, которое придет в личный кабинет на Госуслугах, будет написана причина отзыва, а также к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

Справка

Отзыв автомобилей — это процедура для проверки и исправления возможных дефектов, которые выявил производитель уже после запуска в продажу партии автомобилей. Чтобы устранить дефект, производитель начинает отзыв авто для бесплатного ремонта. С 2015 по 2022 годы в России было отозвано 6,1 млн автомобилей.