Госавтоинспекция за безопасность, но против снижения скорости и повсеместных камер

Проблема безопасности дорожного движения актуальна сегодня как никогда, заявил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников и очертил круг нерешенных задач.

На выставке-форуме «Дорога 2022», которая проходит в Казани с 12 по 14 октября, состоялась Конференция «Безопасность дорожного движения: эффективные шаги к нулевой смертности». На ней выступил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Он напомнил, что в 2018 году при принятии национального проекта «Безопасные качественные дороги» и Стратегии безопасности дорожного движения обсуждалось достижение показателя 4 погибших на 100 тыс. населения и стремление к «нулевой смертности» к 2030 году. Для достижения этих целей уже используется широкий спектр инструментов, и они дали неплохой результат, но, к сожалению, все уже себя исчерпали. Между тем, нерешенные проблемы остались.

Михаил Черников, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции:

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Надо объединить усилия и обозначить такие элементы БДД.

Михаил Черников считает, что в любом дорожном проекте, который будут начинать с 2023 года, должны быть четко прописаны все эти элементы, и не стоит принимать ни одного документа, где им не уделено внимание или они «размыты».

Кроме того, в новых проектах необходимо учесть такое понятие, как «очаг аварийности». По оценке Госавтоинспекции, на снижение аварийности только в местах концентрации ДТП требуется около 500 млрд рублей.

Ограничение скорости и повсеместные камеры

Также глава российской Госавтоинспекции остановился на предложении о снижении скоростного режима:

— Страна огромная, полтора миллиона км дорог. Нам нельзя допускать снижение скоростного режима, Госавтоинспекция против категорически! Нам дороги нужно, наоборот, ускорять.

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После внедрения всероссийской системы «Паутина» в 2021 году число камер в Республике Татарстан немного снизилось, так как не все комплексы технически возможно было подключить к такой системе. Однако регион по-прежнему лидирует по числу камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Повсеместная установка камер, безусловно, дает заметный эффект в снижении аварийности. Это хороший опыт, однако, по мнению Михаила Черникова, «не наказание должно быть в основе работы по повышению безопасности движения. Нужно менять сознание водителей» . Другими словами, упор должен быть на профилактике нарушений и пропаганде безопасного поведения на дороге.

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Подводя итог сказанному, глава российской Госавтоинспекции предложил профильным ведомствам поработать над этим вместе, чтобы к 2030 году подойти с хорошими результатами по снижению аварийности и смертности на дорогах.

В ГИБДД назвали самые частые причины аварий.



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Фото: Depositphotos, Эрик Романенко/фотохост-агентство ТАСС