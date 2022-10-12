Новая награда «За рулем»: за безопасные дороги боремся вместе!

Сегодня в рамках Международной специализированной выставки-форума «Дорога 2022», которая проходит в Казани, ГИБДД отметила достижения профильных СМИ.

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Наградой, учрежденной Федеральным дорожным агентством и Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ в специальной номинации «Приоритет — безопасность на дорогах», отмечен вклад коллектива редакции «За рулем».

Диплом и памятный приз глава ГИБДД Михаил Черников вручил шеф-редактору сайта «За рулем» Константину Васильеву.

ГИБДД и «За рулем» связывают многолетнее и прочное сотрудничество. В журнале и на сайте регулярно публикуются материалы по правилам дорожного движения, о безопасности на дорогах, получении водительских прав, техосмотре, штрафам и т. д.

Большой полярностью у читателей пользуется рубрика «Прямая линия ГИБДД», где главный госавтоинспектор страны отвечает на самые важные вопросы автовладельцев, и задачи по ПДД.

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