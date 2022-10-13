Розыск автомобилей с помощью «Паутины» запустили почти везде

Осталось лишь четыре региона, где система пока не работает.

В ГИБДД заявили о работе системы розыска угнанных автомобилей и профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД), сообщил замглавы ГИБДД Ленар Габдурахманов. Его цитирует ТАСС. «Паутина» по всей России, кроме новых регионов.

Программа пока не работает в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях. Заключительный субъект был введен в эксплуатацию еще 30 сентября.

О том, что в России запустили систему «Паутина» для обжалования штрафов и розыска машин, стало известно в апреле 2021 года.

Нововведение позволит инспекторам ГИБДД получать информацию с камер не только при фиксации нарушения ПДД. Теперь полицейские по всей России смогут отслеживать конкретные номера, за счет чего легко будет вычислить, например, угнанные машины.

О системе

Материалы по теме Какая погрешность у камер при замере скорости? Ответ главы ГИБДД

«Паутина» позволяет отслеживать автомобили, фиксирует и хранит нахождение, перемещение машин рядом с местом преступления, что значительно облегчает поиск преступников. Система умеет отлавливать машины-двойники и помогает в раскрытии преступлений. Она видит как позиционирование ТС, так и марку, модель и маршрут движения, в том числе в реальном времени.

В тот момент, когда автомобиль, который находится в разыскной базе, пересекает границу области, на все ближайшие посты, вне зависимости от того, находятся они в одной области или нет, приходят уведомления. «Паутина» в состоянии прочитать даже скрытые номера.

Эти воришки угнали некомплектный автомобиль, для этого починили его, и теперь правоохранители вернут его — «на ходу». Как разворачивались события, читайте тут.



«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Фото: ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев