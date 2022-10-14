Доверяют ли россияне китайским производителям? Результаты исследования

Индекс заметности и индекс доверия — две характеристики от исследовательского холдинга Ромир, которые детально иллюстрируют ситуацию.

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В последние несколько лет китайские автомобильные бренды совершили резкий рывок в экспансии на российский рынок. Причем автомобили, с которыми компании из Поднебесной пришли в Россию, уже не те, что прежде. Но не оказался ли имидж окончательно подпорченным? Изменилось ли принципиально отношение россиян к китайским машинам? Об этом говорят свежие данные исследовательского холдинга Ромир.

Эксперты приводят эволюцию двух индексов, применяемых компанией, — это индекс заметности и индекс доверия. Методика расчета индексов не раскрывается, но из названий несложно догадаться, что именно они описывают.

Итак, еще 5–6 лет назад китайские марки не были особо известны среди россиян, но в последние несколько лет Chery, Geely и Haval набирают популярность у автомобилистов. Индекс заметности Chery и Geely с 2016 года увеличился на 10 и 15 процентных пунктов соответственно.

А Haval, полноценно пришедший в РФ позже, судя по темпам роста, скоро подберется к паре лидеров вплотную.

Что касается индекса доверия, то тут Haval, имеющий в России производство полного цикла, и вовсе уже впереди оппонентов.

«Китайцы» и впрямь атакуют — столько на российском рынке их не было еще никогда!

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Публикация подготовлена по материалам старшего директора направления М-стандарт Ромир Людмилы Фуковой и независимого эксперта Сергея Бургазлиева.

Фото: Depositphotos.com, Ромир