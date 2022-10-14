Доверяют ли россияне китайским производителям? Результаты исследования — журнал За рулем

Доверяют ли россияне китайским производителям? Результаты исследования

Индекс заметности и индекс доверия — две характеристики от исследовательского холдинга Ромир, которые детально иллюстрируют ситуацию.

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В последние несколько лет китайские автомобильные бренды совершили резкий рывок в экспансии на российский рынок. Причем автомобили, с которыми компании из Поднебесной пришли в Россию, уже не те, что прежде. Но не оказался ли имидж окончательно подпорченным? Изменилось ли принципиально отношение россиян к китайским машинам? Об этом говорят свежие данные исследовательского холдинга Ромир.

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Эксперты приводят эволюцию двух индексов, применяемых компанией, — это индекс заметности и индекс доверия. Методика расчета индексов не раскрывается, но из названий несложно догадаться, что именно они описывают.

Доверяют ли россияне китайским производителям? Результаты исследования

Итак, еще 5–6 лет назад китайские марки не были особо известны среди россиян, но в последние несколько лет Chery, Geely и Haval набирают популярность у автомобилистов. Индекс заметности Chery и Geely с 2016 года увеличился на 10 и 15 процентных пунктов соответственно.

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А Haval, полноценно пришедший в РФ позже, судя по темпам роста, скоро подберется к паре лидеров вплотную.

Что касается индекса доверия, то тут Haval, имеющий в России производство полного цикла, и вовсе уже впереди оппонентов.

Публикация подготовлена по материалам старшего директора направления М-стандарт Ромир Людмилы Фуковой и независимого эксперта Сергея Бургазлиева.

Фото: Depositphotos.com, Ромир

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