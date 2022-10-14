Подсчитали, насколько просел авторынок в 2022 году. Цифра поражает

Правда, есть сегмент техники, который показывает устойчивый рост. Догадались, какой?

В сентябре 2022 года продажи новых легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей и пикапов в России составили 53 385 единиц, то есть сократились на 55,3% — такие данные публикуют «Автостат Инфо» и «АСМ холдинг».

Источник приводит также статистику продаж с начала года: реализовано 527 478 единиц техники, что на 57,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Итоги продаж за сентябрь и за три квартала 2022 года

Легковые автомобили: сентябрь 2022 года — 47 410 ед. (-56,2%), январь-сентябрь 2022 года — 469 368 ед. (-58,7%);

Из них электромобили: сентябрь 2022 года — 251 ед. (54,9%), январь-сентябрь 2022 года — 1630 ед. (21,9%);

Легкие коммерческие: автомобили, включая грузовые автомобили категории N1 и автобусы категории M2: сентябрь 2022 года — 5 264 ед. (-48,1%), январь-сентябрь 2022 года — 52 888 ед. (-44,3%);

Пикапы: сентябрь 2022 года — 711 ед. (-34,5%), январь-сентябрь 2022 года — 5222 ед. (-29,7%).

Отмечается, что данные не включают продажи силовым и дипломатическим структурам в РФ.

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Таким образом, единственным устойчиво растущим сегментом рынка являются электромобили. Однако, ввиду незначительности объемов, говорить о какой-то тенденции, скорее всего, преждевременно. В целом же специалисты прогнозируют падение авторынка на 55% по итогам всего 2022 года.

В последнюю неделю до мобилизации наблюдался даже некоторый перелом: продажи легковушек поднялись на 12%.

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Фото: Павел Ворожцов / ТАСС