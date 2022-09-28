Российский авторынок за неделю вырос на 12%

Среди моделей лидирует Lada Granta — за неделю дилеры передали покупателям 3145 машин, что на 15% больше, чем неделей ранее.

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В последний месяц и вплоть до самого недавнего времени на авторынке России начала формироваться тенденция: каждую неделю россияне покупали все больше автомобилей. Причем происходит это как бы в противовес другой тенденции: за 7 месяцев 2022 года само производство легковых машин в стране кардинально сократилось. Аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» сообщает, что с 19 по 25 сентября куплено 10 798 машин.

Это на 12% больше, чем неделей ранее, пишет источник. Конечно, серьезная честь этого объема — свыше 40% — приходится на бренд Lada, который за минувшую неделю тоже подрос: 4464 экземпляра, это плюс 13% к предыдущему недельному результату. У занимающей второе место Chery объемы куда скромнее, но цифра роста за неделю впечатляет: 887 автомобилей, плюс 34%!

В тройке удерживается Kia (799 шт.; плюс 6%), но Haval совсем недалеко, хоть и с небольшой просадкой в динамике продаж: 711 шт., минус 3%. Замыкает Топ-5 Hyundai: 700 проданных машин, плюс 16%. Каждый из прочих оставшихся в стране брендов продал на минувшей неделе менее семисот авто.

В разбивке по моделям лидирует Lada Granta — за неделю дилеры передали покупателям 3145 машин, что на 15% больше, чем неделей ранее.

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Второе место у «взлетевшего» Chery Tiggo 7 Pro: 607 машин, плюс 51%. Также в пятерке: Lada Niva Legend (515 шт.; +8%), Haval Jolion (442 шт.; —16%), Lada Niva Travel (289 шт.; +42%)... Стоит отметить, что за последние дни ситуация в России серьезно поменялась, и эти изменения наверняка отразятся на авторынке.

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Фото: Павел Ворожцов / ТАСС