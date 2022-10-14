Эксперты объяснили, почему вырос спрос на Toyota Camry и Kia Optima с пробегом — журнал За рулем

Эксперты объяснили, почему вырос спрос на Toyota Camry и Kia Optima с пробегом

Эти автомобили чаще всего удавалось продавать в Москве и Подмосковье в первый месяц осени.

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Эксперты «Открытие Авто» и агрегатора объявлений Haraba проанализировали, какие автомобили с пробегом чаще всего удавалось продавать в Москве и Подмосковье в сентябре в диапазоне от одного до трех миллионов рублей. Чаще всего фиксировались продажи Toyota Camry восьмого поколения (XV70) — 320 продаж. В среднем автомобиль удавалось реализовать за 28 дней по цене 2,47 млн рублей.

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На втором месте в общем зачете закрепилась Kia Optima (IV) c рестайлинговым кузовом — 304 сделки. Средняя цена корейского седана составила 1,57 млн рублей, а продавался автомобиль также в среднем за 28 дней.

В пятерке лидеров также:

  • BMW 5 серии (F10) — 1,45 млн рублей (252 сделки), 30 дней
  • Hyundai Creta — 1,4 млн рублей (234 сделки), 21 день
  • BMW 3 VI (F3x) — 1,5 млн рублей (226 сделок), 26 дней.

В десятку востребованных моделей на вторичке среди прочих также вошли Skoda Octavia, Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan.

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Похоже, что в сентябре, спустя более полугода с момента прекращения поставок многих новых машин в дилерскую сеть, свои автомобили особенно активно обновляли те, кто работает в такси Московского региона.

Износ автомобилей и их первая смена владельца происходит в такси особенно быстро, а Camry и Optima чаще всего используются для извоза в столице по популярным тарифам «Комфорт» и выше, отметили эксперты.

Фото: Depositphotos

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