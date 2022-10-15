В Сети начали продавать воздух с АВТОВАЗа — журнал За рулем

В Сети начали продавать воздух с АВТОВАЗа

Продавец воздуха великодушно раскрывает состав оригинального продукта и дополняет его высокохудожественной аннотацией.

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В Тольятти продается местный воздух, набранный в полулитровую банку. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.ru — некто Игорь действительно предлагает приобрести воздух. Он уснастил товар оригинальной этикеткой и весьма подробным и захватывающим описанием. Не приходится сомневаться в том, что продукт быстро найдет покупателя. Возможно, Игорю придется переходить от разовых акций к серийному производству.

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Ароматы заводов будут ложиться на вас так, как будто вы только что вышли из цеха. Подойдет тем, кто уехал с этого города — родственникам, друзьям или просто знакомым. До боли знакомый и родной запах перенесет их настолько близко к дому, насколько это только возможно — безо всякой машины времени. Он позволит им окунуться в эту дикую эйфорию дежавю, и воспоминания о доме заиграют новыми красками!», — сообщает владелец воздуха.

В Сети начали продавать воздух с АВТОВАЗа

Парфюмер великодушно раскрывает оригинальный состав своего продукта. По его мнению, аромат Тольятти на 15% состоит из воздуха с АВТОВАЗа, на 15% — из воздуха с Куйбышевазота, на 50% — из выхлопов машин, а в качестве четвертого компонента указываются кишечные газы жителей.

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Вероятно, мы являемся свидетелями зарождения нового тренда или даже целого направления человеческой мысли, и вскоре появится возможность узнать состав (и главное — приобрести!) воздух и из других российских городов.

Фото: Avito.ru

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