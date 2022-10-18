Подсчитано, сколько потратит владелец Niva Travel за 5 лет — журнал За рулем

Подсчитано, сколько потратит владелец Niva Travel за 5 лет

Большая часть расходов (68%) составляет оплата топлива.

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На покупку новой Lada Niva Travel потребуется как минимум 998 900 рублей (согласно прайс-листу АВТОВАЗа). При этом еще чуть больше миллиона придется потратить за 5 лет на ее содержание, рассчитал портал «Цена Авто».

Были заданы следующие параметры: срок эксплуатации — 5 лет, возраст водителя — 35 лет, его стаж вождения — 10 лет. Средний пробег пятилетнего автомобиля — 100 тыс. км. Место эксплуатации — Москва и Московская область.

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Подсчитано, сколько потратит владелец Niva Travel за 5 лет

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При таких условиях за вышеназванный период расходы на автомобиль составят 1 млн 040 тыс. рублей. В месяц потребуется тратить около 17,3 тыс. рублей, а 1 км пробега обойдется в 10 рублей 40 копеек.

По структуре расходов — 711 270 рублей (68%) уйдет на оплату топлива, 177 676 (18%) — на страхование (ОСАГО+каско), 117 800 (12%) — на техническое обслуживание автомобиля, еще 2% придется потратить на зимние шины и транспортный налог.

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Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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