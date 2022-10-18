Подсчитано, сколько потратит владелец Niva Travel за 5 лет

Большая часть расходов (68%) составляет оплата топлива.

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На покупку новой Lada Niva Travel потребуется как минимум 998 900 рублей (согласно прайс-листу АВТОВАЗа). При этом еще чуть больше миллиона придется потратить за 5 лет на ее содержание, рассчитал портал «Цена Авто».

Были заданы следующие параметры: срок эксплуатации — 5 лет, возраст водителя — 35 лет, его стаж вождения — 10 лет. Средний пробег пятилетнего автомобиля — 100 тыс. км. Место эксплуатации — Москва и Московская область.

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При таких условиях за вышеназванный период расходы на автомобиль составят 1 млн 040 тыс. рублей. В месяц потребуется тратить около 17,3 тыс. рублей, а 1 км пробега обойдется в 10 рублей 40 копеек.

По структуре расходов — 711 270 рублей (68%) уйдет на оплату топлива, 177 676 (18%) — на страхование (ОСАГО+каско), 117 800 (12%) — на техническое обслуживание автомобиля, еще 2% придется потратить на зимние шины и транспортный налог.