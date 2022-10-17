Весь автомобильный рынок РФ переворачивается с ног на голову — прежние лидеры уходят, уступая место новым. Исследовательский холдинг Ромир оценил эмоции клиентов дилерских центров.

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Удовлетворенность клиента каким-либо автомобильным брендом зависит от того, как прошла покупка нового авто, а также и от того, каким был последующий сервис. Исследовательский холдинг Ромир подсчитал уровень удовлетворенности как раз по этим двум компонентам. Результаты получены весной 2022 года при проверке 320 дилерских центров в России.

Сильно просели оценки у брендов, которые ранее занимали высокие позиции: Mitsubishi, Renault, Infiniti. Не лучшим образом обстоят дела у Subaru, Toyota, Skoda, Lexus и Mercedes-Benz. Напомним, как раз весной, когда проводилось исследование, многие бренды приостановили поставки в России или вовсе заявили об уходе.

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А вот легкое отступление Haval выглядит неожиданным, ведь в целом китайские марки в последние месяцы, напротив, укрепляют свои позиции в РФ. Вероятно, по итогам всего текущего года Haval все же прибавит. Тем более, что Chery и Geely в приведенном рейтинге показывают убедительный рост.

Рост удовлетворенности россиян маркой Geely и вовсе является рекордным — теперь эта китайская марка располагается на втором месте, уступая лишь Hyundai. Впрочем, столь же решительно вперед шагнула Kia вошедшая по итогам исследования в Топ-5.

Публикация подготовлена по материалам старшего директора направления М-стандарт Ромир Людмилы Фуковой и независимого эксперта Сергея Бургазлиева.

А вообще российский авторынок по итогам 2022 года серьезно просядет — уже посчитали, насколько именно.

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Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС