Какими брендами довольны (а какими — нет!) клиенты дилерских центров в РФ — журнал За рулем

Какими брендами довольны (а какими — нет!) клиенты дилерских центров в РФ

Весь автомобильный рынок РФ переворачивается с ног на голову — прежние лидеры уходят, уступая место новым. Исследовательский холдинг Ромир оценил эмоции клиентов дилерских центров.

Материалы по теме
Доверяют ли россияне китайским производителям? Результаты исследования

Удовлетворенность клиента каким-либо автомобильным брендом зависит от того, как прошла покупка нового авто, а также и от того, каким был последующий сервис. Исследовательский холдинг Ромир подсчитал уровень удовлетворенности как раз по этим двум компонентам. Результаты получены весной 2022 года при проверке 320 дилерских центров в России.

Материалы по теме
Названы регионы, где детей можно отпускать одних в школуШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Громкие ЧП в России: человеческий фактор или техника подвела?

Сильно просели оценки у брендов, которые ранее занимали высокие позиции: Mitsubishi, Renault, Infiniti. Не лучшим образом обстоят дела у Subaru, Toyota, Skoda, Lexus и Mercedes-Benz. Напомним, как раз весной, когда проводилось исследование, многие бренды приостановили поставки в России или вовсе заявили об уходе.

Материалы по теме
Что теперь с качеством китайских машин — исследование

А вот легкое отступление Haval выглядит неожиданным, ведь в целом китайские марки в последние месяцы, напротив, укрепляют свои позиции в РФ. Вероятно, по итогам всего текущего года Haval все же прибавит. Тем более, что Chery и Geely в приведенном рейтинге показывают убедительный рост.

Рост удовлетворенности россиян маркой Geely и вовсе является рекордным — теперь эта китайская марка располагается на втором месте, уступая лишь Hyundai. Впрочем, столь же решительно вперед шагнула Kia вошедшая по итогам исследования в Топ-5.

Публикация подготовлена по материалам старшего директора направления М-стандарт Ромир Людмилы Фуковой и независимого эксперта Сергея Бургазлиева.

Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Наше новое видео
Как собирают электромобили в России (видео)
Продвинутый кроссовер от 1 789 900 рублей: на чем сэкономили?
Жигули за 2 миллиона? А они этого стоят!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров617
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: