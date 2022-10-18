На заводе Nissan в Питере будут выпускать машины китайского бренда

План, при котором бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге сохранит работоспособность, состоит из привлечения стороннего автоконцерна при посредничестве КАМАЗа.

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Среди перспективных партнеров из КНР особо рассматривают концерн FAW, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника.

Недавно Nissan передал за 1 евро свой завод, научный центр в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве российскому испытательному центру НАМИ, подведомственному Минпромторгу. Понятно, что символическая сумма говорит о том, что японцы планируют вернуться на наш рынок: слишком много сил и средств сюда вложено.

По одному из сценариев, управлять заводом Nissan будет российская компания, сборкой машин займется китайский FAW. В Минпромторге комментировать перезапуск завода Nissan не стали.

Эксперты считают, что КАМАЗ в данном случае может выполнять роль посредника — помочь с получением необходимых документов и разрешений и обеспечивать новое производство комплектующими.

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Сейчас задача номер один — сохранить сборочную площадку и сотрудников. Однако получится ли это, судить сложно. Свободных промплощадок в России сейчас больше, чем китайских компаний, которые хотят зайти на наш рынок. А партнеры из Поднебесной действуют очень осторожно — риска вторичных санкций, направленных уже на них, никто не отменял.

Проектная мощность завода Nissan — более 100 тысяч автомобилей. Нужно ли столько машин сегодня российскому рынку, тоже неизвестно.

Бренд FAW сейчас представлен в России тремя кроссоверами: Besturn X40 — от 1 392 000 рублей, Besturn X80 — от 1 508 000 рублей и Bestune T77 — от 1 919 000 рублей.

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