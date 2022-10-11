Кто будет обслуживать машины Nissan после ухода бренда из России?

Гарантийное и послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставки запасных частей в дилерскую сеть Nissan в России будет осуществлять АВТОВАЗ. Эти задачи российский производитель берет на себя в рамках договоренностей о передаче 100% российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в государственную собственность. Об этом 11 октября заявили в Минпромторге и в российском офисе японской компании.
«После подписания необходимых соглашений АВТОВАЗ начнет процесс перевода под свое управление функций гарантийного и послепродажного обслуживания клиентов Nissan, для чего будет использован аналогичный успешный опыт с брендом Renault. Планируется, что дилеры Nissan, которые примут решение продолжить работу с автомобилями японской марки, подпишут соответствующие соглашения с АВТОВАЗом, который возьмет под свое управление центральный склад запасных частей и организует поставки необходимых деталей и расходных материалов», — сообщает пресс-релиз российского автогиганта.
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов отметил, что будет приложен максимум усилий для успешного и оперативного перевода под свое управление системы гарантийного и послепродажного обслуживания автомобилей Nissan в РФ.
«Нашей главной целью является обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов и сохранение привычного уровня сервиса», — заявил Соколов.
Дополнительные детали и сроки реализации проекта пресс-служба АВТОВАЗа обещает объявить позднее. Напомним, ранее о том, что обслуживанием Ниссанов займется АВТОВАЗ, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
- Тем временем, дилерам Renault уже предлагают заняться продажей автомобилей Lada.
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Фото: Nissan