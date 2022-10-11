Nissan уходит из России, его активы переданы государству

Бизнес продолжит функционировать под новым названием, работники получают защиту прав сроком на один год, а новым собственником значится НАМИ.

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Активы компании «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», представляющей в России японскую марку Nissan, переходят в государственную собственность. Об этом 11 октября сообщил Минпромторг РФ. Информацию уже подтвердили в российском представительстве бренда. Сообщается, что активы переходят подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Речь о заводе в Санкт-Петербурге (производство и научно-исследовательский кластер) и центре продаж в Москве.

«В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места — а это около 2 тысяч сотрудников предприятия. НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. АВТОВАЗ будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти», — отмечает вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Помимо Qashqai (на фото), завод в Санкт-Петербурге выпускал модели X-Trail и Murano

Продаваемый бизнес будет функционировать под новым наименованием, говорится в пресс-релизе японской компании. Отмечается также, что после смены собственника все работники компании получат гарантии защиты их прав сроком на 1 год. Условия продажи сходны с теми, что были сформированы при уходе Renault: Nissan вправе осуществить обратную покупку компании и бизнеса в течение последующих шести лет.

«Я благодарю наших российских коллег от имени компании Nissan за вклад, который они вносили в бизнес на протяжении многих лет. Мы не можем продолжать работать на рынке, но нашли оптимальное решение для поддержки своего персонала», — сказал Макото Утида, президент и главный исполнительный директор компании Nissan.

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В Nissan отмечают, что единовременные убытки компании в связи с уходом с рынка оцениваются примерно в 100 миллиардов иен. По текущему курсу это около 43 млрд рублей. Завод Nissan в Санкт-Петербурге остановился в марте, а в середине сентября режим простоя на нем продлили до конца года.

Также в Санкт-Петербурге находится остановившийся завод Toyota — он, вероятно, переедет в Казахстан.

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Фото: Nissan