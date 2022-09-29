Российский офис Isuzu опроверг закрытие завода

Представительство японского бренда Isuzu в России не подтвердило информацию о закрытии предприятия в Ульяновской области. Напомним, на днях появились сообщения о том, что компания собирается прекратить производство в РФ. Завод работал с 2006 года и выпускал грузовые шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн, а также пикапы D-Max. В марте 2022 года завод остановился из-за невозможности поставки компонентов.
«Сейчас сборочное предприятие находится в вынужденном простое, а сотрудники завода получают выплаты в соответствии с трудовым законодательством. Тем не менее на складе дистрибутора на данный момент имеются собранные шасси и полнокомплектные автомобили, готовые к отгрузке и продаже как дилерам, так и конечным клиентам», — приводит Quto.ru сообщение пресс-службы.
В компании уточняют, что после остановки поставок, используя прежние запасы, заводу удалось собрать более тысячи шасси. По сей день завод официально в простое, работники получают 2/3 зарплаты. Менеджмент прикладывает максимум усилий для того, чтобы сохранить бизнес в России, сообщает источник.
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Фото: Isuzu