Российский завод Toyota переедет в Казахстан

В республике этого очень ждут: в случае подписания договора перенос производства станет «одним из самых сильных успехов страны». На возможное партнерство есть как минимум два кандидата.

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев сообщил, что автопроизводители республики рассматривают вопрос об открытии автосборочного завода Toyota. На брифинге с журналистами Ускенбаев, отвечая на вопрос о возможном переносе российского завода Toyota в Казахстан, подтвердил, что такие переговоры ведутся — на уровне «бизнес с бизнесом».

По словам министра, госорганы процесса не касаются, потому что вопросы — «чисто технические», касающиеся объемов инвестиций и компетенций каждой из сторон возможного договора.

«Toyota — один из самых популярных брендов в нашей стране. (...) Ведут переговоры, получится или нет — я не знаю. Но если Toyota откроется, я думаю, что это будет один из самых сильных успехов нашей страны», — цитирует Каирбека Ускенбаева Интерфакс.

Завод Toyota в Шушарах (Санкт-Петербург) был введен в эксплуатацию в 2007 году и выпускал самые популярные модели бренда — Camry (на фото) и RAV4. Мощность производства — 100 тысяч автомобилей в год

Прямо возможные участники нового совместного производства не называются, но среди кандидатов можно назвать предприятие «Сарыаркаавтопром», выпускающее модели Chevrolet, Kia и JAC, а также компанию «Астана-Моторс», производителя Hyundai и дистрибьютора Hyundai, BMW, Jaguar, Land Rover, Subaru, Haval, Chery, Foton, Changan, грузовичков Foton и автобусов Golden Dragon.

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Российский завод Toyota в Шушарах остановился в марте 2022 года из-за разрушения логистических цепочек поставок ключевых материалов и компонентов. В сентябре, после полугодового простоя и безуспешных поисков новых поставщиков, российское подразделение автоконцерна заявило о полном прекращении производства.

Тем временем, по продажам в США Toyota обошла американский концерн General Motors.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС