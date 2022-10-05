Российский завод Toyota переедет в Казахстан

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев сообщил, что автопроизводители республики рассматривают вопрос об открытии автосборочного завода Toyota. На брифинге с журналистами Ускенбаев, отвечая на вопрос о возможном переносе российского завода Toyota в Казахстан, подтвердил, что такие переговоры ведутся — на уровне «бизнес с бизнесом».
По словам министра, госорганы процесса не касаются, потому что вопросы — «чисто технические», касающиеся объемов инвестиций и компетенций каждой из сторон возможного договора.
«Toyota — один из самых популярных брендов в нашей стране. (...) Ведут переговоры, получится или нет — я не знаю. Но если Toyota откроется, я думаю, что это будет один из самых сильных успехов нашей страны», — цитирует Каирбека Ускенбаева Интерфакс.
Прямо возможные участники нового совместного производства не называются, но среди кандидатов можно назвать предприятие «Сарыаркаавтопром», выпускающее модели Chevrolet, Kia и JAC, а также компанию «Астана-Моторс», производителя Hyundai и дистрибьютора Hyundai, BMW, Jaguar, Land Rover, Subaru, Haval, Chery, Foton, Changan, грузовичков Foton и автобусов Golden Dragon.
Российский завод Toyota в Шушарах остановился в марте 2022 года из-за разрушения логистических цепочек поставок ключевых материалов и компонентов. В сентябре, после полугодового простоя и безуспешных поисков новых поставщиков, российское подразделение автоконцерна заявило о полном прекращении производства.
- Тем временем, по продажам в США Toyota обошла американский концерн General Motors.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС