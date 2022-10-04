Босс Тойоты устроил танцы, и было отчего

66-летний президент компании Акио Тойода сам признался, что не смог сдержать эмоций и что «к счастью, никто этого не видел».

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Акио Тойода, внук основателя Toyota Киичиро Тойоды, больше, чем просто руководитель бизнеса. 66-летний президент — настоящий энтузиаст, при нем создавались такие автомобили, как Yaris, Supra и Corolla. В то же время Акио Тойода является заядлым автогонщиком и несколько раз принимал участие в гонках «24 часа Нюрбургринга».

Когда он не на трассе, он, как и любой глава автоконцерна, следит за цифрами продаж. И вот недавно Акио Тойода рассказал: узнав, что по итогам прошлого года Toyota превзошла по продажам General Motors в Соединенных Штатах, он «потанцевал немного от счастья» в своем офисе.

Действительно, в 2021 году Toyota продала в США 2 332 262 автомобиля, тогда как GM — 2 218 228 штук. Конечно, 114 034 — невеликая разница при таких объемах, тем не менее, победа над GM на их родном поле впечатляет.

Когда цифры были опубликованы в начале 2022 года, представитель GM Джим Кейн сказал агентству Reuters: «Я бы не стал спешить, если бы я был [Toyota], и не делал бы пока татуировку„Мы № 1“.

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В этом году Toyota также превзошла GM в первом квартале, но североамериканский автопроизводитель восстановил свои позиции во втором квартале. Оба концерна пострадали от нехватки запчастей, и им пришлось налаживать производство, а также собирать автомобили, ожидающие недостающих компонентов.

Выступая перед CNBC в начале этого года, старший вице-президент Toyota North America по автомобильным операциям Джек Холлис сказал, что превзойти продажи GM не является целью компании. Далее он признался, что такая ситуация вряд ли повторится: «Да, мы действительно превзошли General Motors по продажам. Но, чтобы было ясно, это не наша цель, и мы не рассматриваем ее как устойчивую».

Что касается завода Toyota в Санкт-Петербурге, то он закрывается.



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Фото: AP/TASS