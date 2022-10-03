Запчасти на Рено в стране есть? Проверили

Ответ на насущный вопрос последних месяцев: запчасти и гарантийное обслуживание автомобилей Renault — дает главный редактор журнала «За рулем».

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По информации АВТОВАЗа, в дилерских салонах Renault на середину сентября было около 7000 еще не проданных автомобилей. Как их обслуживать?

Я побывал на центральном складе запчастей АВТОВАЗа под Тверью. Склад гигантский, с современной логистикой — вплоть до голосового общения между электронной системой управления и оператором электрокара, который собирает очередной заказ, объезжая бесконечные стеллажи.

Но меня интересовал только один вопрос: наличие живых запчастей на Renault.

Что увидели

Надежды найти на складе абсолютно все запчасти не увенчались успехом — без доступа к базе данных искать что-то можно лишь методом тыка. Детали Renault хранят по сложной системе вперемежку с деталями для Лад. Прошелся вдоль стеллажей — и в нарушение всяких инструкций покопался в ящиках и коробках.

Сразу прошу прощения у того, кому достанется реношный топливный модуль, к которому я уже приложил руку. Зато могу сказать, что модуль настоящий — TI Automotive. А как вам фильтры салона с надписями Citroen Peugeot Toyota? А вот еще шедевр: масляный фильтр Renault Nissan Lada Moskvitch.

Есть турецкие запчасти Motrio (это вторая линейка Renault), реношные приводные валы, сделанные на турецком заводе GKN Eskişehir Otomotiv, и много еще чего, включая несметное количество запчастей для автомобилей Лада.

Откуда запчасти

Согласно трехстороннему соглашению между Renault SAS (Франция), Рено Россия и АО «АВТОВАЗ», эксклюзивное право на послепродажное и гарантийное обслуживание автомобилей Renault, а также реализацию оригинальных запчастей к ним получил АВТОВАЗ.

Было ваше, стало наше

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Те самые 5% запчастей, с поставками которых на данный момент есть сложности, - тоже не камень преткновения. Дело в том, что АВТОВАЗу отошли все складские запасы Renault в России — это огромный объем запчастей, там есть всё.

АВТОВАЗу отошел гигантский запас комплектующих с московского завода Renault (теперь «Москвич»). Когда производство встало, все эти комплектующие в один миг превратились в запчасти.

Я специально поинтересовался такими критическими позициями, как коробки передач, включая гидромеханические и вариаторы — они обычно на складах в больших объемах не валяются. Ответ был таков: сейчас дилеры еженедельно меняют до десяти коробок передач — и проблем с ними нет. Это касается и гидроавтоматов, и вариаторов. Нет проблем, как меня заверили, и с ремонтом — и даже с заменой! — двигателей. В том числе и потому, что на заводе «Москвич» этих моторов и вариаторов — несметное количество.

А дилеры?

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Практически завершена организационная работа с дилерами Renault. Уже подписано 154 дилерских соглашения (а всего было 155 дилеров Renault) на обслуживание автомобилей Renault через систему АВТОВАЗа. Соответственно, всем этим дилерам с июля 2022 года начата отгрузка запчастей.

Дилер не вправе отказать владельцу автомобиля Renault в гарантийном обслуживании, мотивируя это тем, что у него нет запчастей, нет (не было) договора с АВТОВАЗом или другими причинами . Отремонтировать машину по гарантии — его святая обязанность согласно законодательству. Все расходы по гарантийному обслуживанию дилеру компенсирует АВТОВАЗ — даже те расходы, которые были понесены дилером в переходный период, когда фирма Renault уже ушла, ­а АВТОВАЗ еще не пришел.

Жить можно

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Резюме: запчасти есть. Понятно, что и проблемы есть — куда же без них. Я даже знаю коллег-журналистов, у которых Renault и которые бодаются с дилерами по гарантийному ремонту. Но если дилер отказывает в ремонте — это его недобросовестное поведение. Пожаловаться можно по телефону или через e‑mail, которые вы найдете на сайте Лады. Там же, кстати, список всех вновь авторизованных дилеров Renault.