Уганда и КАМАЗ будут производить грузовики для Африки — журнал За рулем

Уганда и КАМАЗ будут производить грузовики для Африки

США не заставят Африку отказаться от сотрудничества с Россией, заявил посол страны Мозес Кизиге.

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Уганда заключила соглашение с КАМАЗом о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок, заявил в интервью РИА «Новости» посол Уганды в РФ Мозес Кизиге.

Посол добавил, что Уганда недавно начала производство собственных электромобилей, чтобы заботиться о природе, и не исключил возможность их экспорта в Россию.

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«Мы только начали, но однажды мы будем экспортировать угандийские электромобили в Россию», — добавил дипломат.

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Он также сообщил, что интерес инвесторов из России к Уганде растет, и на днях страна выдала десяток виз российским бизнесменам.

Справка

В Уганде существует корпорация Kiira Motors, или KMC, — государственное предприятие, созданное для поддержки развития автомобильной промышленности и создания рабочих мест, а также для коммерциализации проекта электромобиля Kiira. Выпускает электрический низкопольный автобус Kayoola EVS, специально разработанный для городского общественного транспорта, а также Kayoola Coach — междугородний автобус, доступный как в электрическом, так и в дизельном вариантах. Разработан также легковой четырехместный Kiira EVS, который позиционируется как автомобиль представительского класса, построенный на собственной платформе Kiira EV SMACK.

Коллаж: «За рулем»

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