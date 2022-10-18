Аварийность под камерами растет

И почему камеры не способны предотвращать ДТП.

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В 13 регионах с начала года выросла аварийность на участках дорог, где установлены стационарные камеры. Чиновники на местах объясняют это «особенностями» учета аварийности и отменой штрафов за превышение средней скорости. Но ряд экспертов винят во всем коммерческую причину установки большинства камер на дорогах.

Но вернемся к статистике. За 9 месяцев 2022 года аварий под камерами стало больше на:

19% в Московской области

45% в Челябинской области

71,4% в Иркутской области

2,3% в Рязанской области

41,7% на Камчатке

300% в Крыму.

Есть регионы, где количество ДТП под камерами снизилось, но погибать в них стали чаще. Это Москва (+33%) и Татарстан (+66%).

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Причин роста количества аварий несколько. Например, заметив камеру или получив предупреждение о ней от навигатора, водитель отвлекается от дороги и начинает следить за стрелкой спидометра. В Научном центре безопасности дорожного движения МВД заявляют, что системы фиксации сами провоцируют аварии, когда, заметив камеру, водители вдруг меняют направление движения и скорость. Недовольны бизнесом на камерах и в Генпрокуратуре, а также в руководстве ГИБДД.

«Изначально была идея развернуть фотовидеофиксацию, а потом, когда люди привыкнут, меньше будут нарушать, постепенно камеры убирать, — цитирует „Коммерсантъ“ слова начальника ГИБДД России Михаила Черникова. — А у нас развернули и продолжают разворачивать дальше. Это неправильно. Камеры должны быть только там, где есть опасность».

Фото: АГН «Москва»