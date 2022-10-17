Покупать ОСАГО заставят еще одну категорию граждан

А из-за высокого риска ДТП платить за полисы им придется, наверняка, немало.

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Обсуждение статуса средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, моноколеса, сигвеи и так далее, продолжается. Водителям этих транспортных средств уже предлагают выдавать водительские права после успешной сдачи экзамена на знание ПДД.

Но к расходам на обучение в автошколе в этом случае добавится еще и необходимость приобретать полисы ОСАГО, которые необходимы для возмещения нанесенного вреда в случае ДТП.

Как рассказала член экспертного совета при Комитете по транспорту Госдумы РФ Юлия Манн, в 2021году было зафиксировано 1344 ДТП с участием СИМ. И это только те аварии, в которых пострадали люди. В результате ДТП с участием СИМ 40 человек погибли, а около 1400 человек получили травмы.

В такой ситуации остается только внедрить некоторые рычаги воздействия на самокатчиков и других водителей СИМ — начать выдавать права и заставить покупать полисы ОСАГО.

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«Чтобы управлять СИМ, страхование сейчас не нужно. Но уверена, что в ближайшее время оно может стать обязательным, я полностью поддержу данную инициативу», — цитирует КП слова Юлии Манн.

Водители СИМ, надо полагать, войдут в группу высокого риска в классификации страховых компаний, наравне с мотоциклистами, и полис ОСАГО, действующий год, может стоить для них около 2000 рублей.

У производителей из Поднебесной есть идея, как увеличить продажи своих автомобилей — снизив на них цены.

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Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва»