В России появятся права новой категории — журнал За рулем

В России появятся права новой категории

Это позволит контролировать водителей транспортных средств, для управления которыми права сегодня не нужны.

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Сделать обязательным экзамен на знание ПДД для водителей электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) предлагает член экспертного совета при Комитете по транспорту Госдумы РФ Юлия Манн.

Вместе с водительскими правами появится и возможность как-то влиять на людей, передвигающихся на электросамокатах с нарушениями ПДД.

Юлия Манн в интервью с КП привела печальную статистику. В 2021 году всего было зафиксировано 1344 ДТП с участием СИМ, в которых были пострадавшие. Прочие аварии во внимание ГИБДД не попали. В них погибли 40 человек и 1400 получили травмы.

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В пяти процентах случаев СИМами управляли люди в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас это грозит лишь штрафом в размере 1500 рублей. С появлением же прав нарушители будут рисковать их лишиться, а потому будут относиться к управлению СИМами с большей ответственностью.

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Контролировать самокатчиков после того, как СИМ приравняют к транспорту и будут выдавать права на управление ими, смогут и сотрудники ГИБДД, и участковые.

Фото: Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе

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