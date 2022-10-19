Ночной стрелок устроил «охоту» на припаркованные авто — журнал За рулем

Ночной стрелок устроил «охоту» на припаркованные авто

Около 10 выстрелов прозвучали этой ночью в одном из кварталов в Тольятти.

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Около трех часов ночи на придомовой территории квартала 14б в Тольятти раздались выстрелы. Сработала сигнализация у нескольких автомобилей, припаркованных у магазина рядом с жилыми домами. Выбежавшие на улицу автовладельцы увидели разбитые ветровые стекла своих машин и позвонили в полицию. Всего на паковке было повреждено пять автомобилей.

Неизвестно, кому помешали эти машины, но ранее автовладельцы, которые тут парковались, получали предупреждения в виде царапин на кузове, поднятых «дворников» и камней на капоте.

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Теперь полиции предстоит выяснить, каким оружие пользовался злоумышленник. Предположительно, это был травматический пистолет. В любом случае виновнику преступления грозит уголовное наказание.


Видео: tvtogliatti24.ru (ВКонтакте/Avtograd news)

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