МВД накрыла банду из 100 мотоциклистов

Они занимались незаконной деятельностью и мошенничеством на протяжении двух лет.

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В Москве полицией обезврежена организованная преступная группа, которая занималась инсценировкой ДТП с мототехникой. Разбивая мотоциклы, они заявляли в страховые компании о якобы полученном ущербе и получали компенсации в размере от 400 тысяч до 1,2 млн рублей.

Также мошенники подделывали доверенности, составляя их от лица нотариусов других государств, а технические эксперты, также входившие в состав преступной группы, вписывали в акты несуществующие повреждения, чтобы увеличить суммы выплат. Работая по такой схеме два года, злоумышленники нанесли страховым компаниям ущерб в размере более 60 млн рублей.

На данный момент полицией задержаны 11 членов банды, возраст которых составляет от 18 до 45 лет. Трое из них руководили преступной деятельностью и подыскивали места для инсценировок ДТП. Кроме того, задержанные вербовали новых участников в преступную группу.

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Полиция полагает, что злоумышленники причастны более чем к 70 инсценированным авариям на территории Москвы. Всего же в мошенническом предприятии участвовало более 100 человек, в отношении которых ведутся проверочные мероприятия.

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Фото: Billy Freeman / Unsplash