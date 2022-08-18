Названы способы удешевить ОСАГО в 2 раза — журнал За рулем

Названы способы удешевить ОСАГО в 2 раза

Следуя этим советам, сравните также предложения страховых компаний — они могут существенно отличаться.

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Во-первых, рассчитывать на скидку могут все, кто не попадал в течение года в аварии по своей вине, напомнила в беседе с агентством «Прайм» руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольга Бондарева.

Во-вторых, сэкономить при покупке полиса ОСАГО можно, если продлевать его не в последние дни действия страховки, а загодя (делать это все равно придется, а на сроке страхования такой подход не отразится).

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В-третьих, несмотря на кажущиеся четкие тарифы ОСАГО, предложения разных компаний могут существенно отличаться по цене. Это возможно благодаря широким тарифным коридорам. Сравнивая цены, вы можете сэкономить существенную сумму денег.

«Если планируете в будущем посадить за руль своих детей, отправляйте их на получение прав как можно раньше, таким образом накопится стаж, который сделает ОСАГО дешевле», — дала еще один совет Ольга Бондарева.

Фото: ТАСС

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