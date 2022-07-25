Повысить безопасность на дорогах страховка не поможет.

Материалы по теме Как самокатчиков заставят покупать ОСАГО? Есть способ

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.

— Ходят слухи о введении ОСАГО для владельцев самокатов и иной подобной техники. Как вы думаете, выиграет ли от этого безопасность движения?

— Не выиграет. Равно как и внедрение ограничения скорости и штрафов для самокатчиков, поскольку их нарушения нечем и некем контролировать.

Повысить безопасность может только знание основ ПДД и следование им — в сочетании с общим осознанием опасности пребывания на проезжей части. Хотя и это большого эффекта не даст.

В идеале необходимо разделять потоки автомобилей, средств индивидуальной мобильности и пешеходов.

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Да и пока закон не позволяет оформлять ОСАГО не только на самокаты, но даже на мопеды до 50 кубиков — потому что не требуется их регистрация в ГИБДД.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

ОСАГО — ремонт или деньги? Когда выгоднее деньгами, а когда наоборот, узнайте тут.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Фото: Unsplash, АГН «Москва»