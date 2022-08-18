Аферисты обманули более 200 покупателей автомобилей в онлайне

Организатора мошеннической схемы реализации автомобилей удалось задержать в Приморье.

В полицию обратились более двухсот жителей Приморья и других регионов России, которые сообщили, что стали жертвами аферистов при покупке японских автомобилей на аукционах, информирует УМВД России по Приморскому краю.

Позже все дела, возбужденные частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), были объединены в одно производство.

Мошенники размещали в интернете объявления о поставке автотранспорта из Японии по ценам значительно ниже рыночных. В городах Владивостоке и Находке организовали сеть филиалов, где ничего не подозревавшие покупатели заключали договоры. В документах указывались банковские реквизиты подставных физических лиц, а также закреплялась необходимость внесения предоплаты. Оговаривалось, что в случае отказа от сделки деньги не возвращаются. Когда машины приходили, покупатели понимали, что это либо не то, что они заказывали, либо стоимость отличается от ожидаемой. На некоторые машины не было даже сопроводительных документов. Но покупатели были вынуждены соглашаться, так как могли остаться и без машины, и без денег.

Полицейским удалось установить местонахождение 34-летнего организатора криминальной схемы. При обыске у него на квартире и в шести офисах фирм полицейские изъяли мобильные телефоны, электронные носители информации, а также другие предметы и документы. Расследование уголовного дела продолжается.