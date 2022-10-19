Эти автомобили уже не найти у дилеров — журнал За рулем

Эти автомобили уже не найти у дилеров

В целом иномарок у ритейлеров осталось не так уж и много.

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На российском рынке к началу октября 2022 года осталось не так много иномарок из Европы, Японии и США.

Дефицитными стали модели Mitsubishi, Skoda, Mazda, Volvo, Chevrolet, Cadillac, немного лучше положение дел у дилеров Land Rover, Lexus, BMW.

«В нашей компании уже закончились автомобили Renault, Skoda и Volkswagen», — рассказал «Российской газете» руководитель дилерского направления маркетплейса Fresh Auto Денис Решетников.

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Он отметил, что тем не менее продажи у них растут: в мае зарегистрировано в ЭПТС 27 458 машин, в июне — 32 731 шт., в июле — 35 583 шт., в августе — 42 593 и в сентябре — 44 398 новых автомобилей.

Однако, согласно обшей статистике Комитета автопроизводителей AEB, в сентябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке сократились на 59,6% до 46 698 шт., а по итогам 9 месяцев с начала года — на 59,8% до 508 661 автомобиля.



Фото: Depositphotos

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