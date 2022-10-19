Новый сервис перевозок по требованию «Челнок» запустился недавно в Татарстане, мы об этом уже рассказывали.
Принципиально — это такой новый вид общественного транспорта, который умеет подстраиваться под спрос в реальном времени, исходя из запросов пассажиров.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение, зарегистрироваться, заказать поездку, оплатить через банковскую карту — и добраться до места.
Никаких пересадок в дороге не потребуется, потому что у микроавтобусов «Челнока» нет маршрутов как таковых — они генерируются и трансформируются постоянно, в реальном времени.
Кстати, москвичам «Челнок» тоже уже знаком. Правда, в столице сервис, запущенный при партнерстве с Дептрансом, называется «По Пути» (white label), а от «Челнока» — технологическая начинка.
«За рулем» поговорил с руководителем стартапа Даниялом Гарифуллиным и узнал подробности того, что собой представляет проект сейчас и как он будет развиваться дальше.
Даниял Гарифуллин, генеральный директор сервиса «Челнок»:
— Мы позиционируем себя как новый вид транспорта, который находится посередине между автобусными перевозками и такси — как по комфорту, так и по стоимости. В Москве разовая поездка стоит 51 рубль. В Набережных Челнах после завершения тестирования цена планируется такой же, но может быть немного скорректирована. Пока же разовая поездка обходится в один рубль.
В Москве наш партнер использует Mercedes Sprinter на 15–17 посадочных мест, а в Челнах применяются JAC Sunray на восемь мест. Машины оснащены климат-контролем, удобными кожаными сиденьями с подлокотниками и ремнями безопасности, автоматически открывающейся дверью, освещением в салоне. Также комфорт повышает «сидячая» концепция сервиса, которая не предполагает наличие стоячих мест в транспорте. Мы получаем положительные отзывы, связанные с комфортом автомобилей и сервиса.
Остается добавить, что сейчас авторы стартапа ведут переговоры, и, по планам, до конца текущего года «Челнок» должен заработать еще в двух или трех российских городах. А в следующем году его планируют запустить в десяти новых городах РФ, а также вывести на международный рынок — речь минимум о трех площадках за пределами России.
- А на дорогах РФ скоро появятся новые знаки — для электромобилей и автобусов.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Фото: «Челнок»