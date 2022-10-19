До конца этого года приложение начнет работать еще в двух или трех городах, а в течение следующего года «Челнок» охватит еще десяток мегаполисов.

Материалы по теме Появился новый вид общественного транспорта: микроавтобус, но как такси

Новый сервис перевозок по требованию «Челнок» запустился недавно в Татарстане, мы об этом уже рассказывали.

Принципиально — это такой новый вид общественного транспорта, который умеет подстраиваться под спрос в реальном времени, исходя из запросов пассажиров.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение, зарегистрироваться, заказать поездку, оплатить через банковскую карту — и добраться до места.

Никаких пересадок в дороге не потребуется, потому что у микроавтобусов «Челнока» нет маршрутов как таковых — они генерируются и трансформируются постоянно, в реальном времени.

Кстати, москвичам «Челнок» тоже уже знаком. Правда, в столице сервис, запущенный при партнерстве с Дептрансом, называется «По Пути» (white label), а от «Челнока» — технологическая начинка.

«За рулем» поговорил с руководителем стартапа Даниялом Гарифуллиным и узнал подробности того, что собой представляет проект сейчас и как он будет развиваться дальше.

Даниял Гарифуллин, генеральный директор сервиса «Челнок»:

— Мы позиционируем себя как новый вид транспорта, который находится посередине между автобусными перевозками и такси — как по комфорту, так и по стоимости. В Москве разовая поездка стоит 51 рубль. В Набережных Челнах после завершения тестирования цена планируется такой же, но может быть немного скорректирована. Пока же разовая поездка обходится в один рубль.

В Москве наш партнер использует Mercedes Sprinter на 15–17 посадочных мест, а в Челнах применяются JAC Sunray на восемь мест. Машины оснащены климат-контролем, удобными кожаными сиденьями с подлокотниками и ремнями безопасности, автоматически открывающейся дверью, освещением в салоне. Также комфорт повышает «сидячая» концепция сервиса, которая не предполагает наличие стоячих мест в транспорте. Мы получаем положительные отзывы, связанные с комфортом автомобилей и сервиса.

Материалы по теме Яндекс просит АВТОВАЗ помочь с автомобилями для такси

Остается добавить, что сейчас авторы стартапа ведут переговоры, и, по планам, до конца текущего года «Челнок» должен заработать еще в двух или трех российских городах. А в следующем году его планируют запустить в десяти новых городах РФ, а также вывести на международный рынок — речь минимум о трех площадках за пределами России.

А на дорогах РФ скоро появятся новые знаки — для электромобилей и автобусов.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: «Челнок»