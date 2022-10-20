Как «всухую» дотянуть до АЗС. Советы эксперта

И следует помнить, что когда загорается лампочка, сигнализирующая, что бак пустой, в нем, как правило, еще остается 5–6 литров топлива.

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Когда топлива остается сосем чуть-чуть и надо дотянуть до ближайшей заправки, можно воспользоваться советами, которые дал руководитель сервиса сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский агентству «Прайм».

Он рекомендует, во-первых, отключить всю электронику в автомобиле, включая кондиционер и радио.

Во-вторых, закрыть все окна, чтобы отсутствовало малейшее сопротивление воздуха.

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В-третьих, постараться выбрать оптимальный маршрут — без подъемов и лишних светофоров, так как бесконечные разгоны и торможения приводят к увеличенному сжиганию топлива.

И еще эксперт напоминает, что часто ездить с опустошенным баком вредно для автомобиля. Из-за низкого уровня топлива элементы топливной магистрали начинают работать под нагрузкой, и серьезнее всего это сказывается на бензонасосе.