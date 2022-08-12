Эксперт объяснил какое топливо не нужно покупать

Он считает, что переплачивать за топливо с присадками бессмысленно, если ваш автомобиль оснащен двигателем с непосредственным впрыском. К слову, действуют моющие присадки иначе, чем шампуни.

Существует распространенние мнение, что «улучшенный бензин — деньги на ветер». Какая разница, какой заливать, была бы заправка известного бренда, где следят за качеством, а мотор все переварит, может даже лишняя химия ему и вредна. С точки зрения химии, маловероятно, чтобы 95-й бензин с какой-либо приставкой в названии дал существенную прибавку в мощности и в качественных характеристиках работы мотора.

Да и в инструкциях к автомобилям производители не дают рекомендаций заливать «улучшенное» топливо.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

У двигателей с непосредственным впрыском они работают менее эффективно, поскольку топливо подается сразу в камеру сгорания, уже после впускных клапанов.

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Моющие присадки действуют иначе, чем автошампуни. Они покрывают трущиеся поверхности радикалами, снижающими трение и удаляющими частицы нагара. Это и приводит к некоторому увеличению мощности мотора.

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Покупать ли топливо подороже — каждый для себя решает сам. Но некоторый смысл в этом все же есть. Каждая топливная компания при разработке фирменного комплекса присадок преследует схожие цели: удаление нагара с деталей, защита от коррозии, усиление смазывающей способности. Следствием всего этого может быть улучшение топливной экономичности.

Подробнее специалист разъяснил всё в материале «5 частых заблуждений о бензине (есть опасные!)».

Как снизить расход топлива — ответ тут.



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