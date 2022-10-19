Оживили ЗИЛ, который простоял 20 лет (видео) — журнал За рулем

Оживили ЗИЛ, который простоял 20 лет (видео)

Иногда советская техника способна поразить даже знатоков.

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Старый ЗИЛ-130, простоявший в лесу 20 лет, завелся после легких «реанимационных» процедур. Видеоинструкцию по «оживлению» выложили авторы Youtube-канала Combat Crew. По словам авторов, в ходе своей долгой стоянки ЗИЛ несколько раз переезжал с места на место, но в последние 10 лет не заводился вообще.

После того как был подключен аккумулятор, подано топливо, накачаны колеса и устранены течи в системе охлаждения, старый грузовик был готов ехать — трансмиссия и рулевое оказались в порядке. Правда, дни мотора оказались все же сочтены: вода из рубашки охлаждения попала в картер. И техника тут ни при чем: сказались огрехи прежних владельцев при подготовке к длительному хранению…


Фото: скриншот с видео/youtube.com/CombaTCrewShow, Publicdomainpictures.net

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