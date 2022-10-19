Более 25 тысяч диагностических карт аннулированы в России

Собственников транспортных средств уведомляют об этом в течение трех дней.

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Вычислить автомобиль с нелегитимной диагностической картой сотрудникам МВД не составляет большого труда: на помощь приходят и камеры автоматической фиксации нарушений ПДД, и камеры видеонаблюдения, и сведения, полученные в Ространснадзоре. На основании этих данных с начала года и до середины сентября было аннулировано свыше 25 тысяч карт.

Если в процессе проверки выявляются признаки применения графических редакторов, то такая карта тоже признается недействительной.

На оператора, выдавшего нелегитимную карту, может быть наложен штрафом на сумму до 300 тыс. рублей, передает ТАСС.

Фото: За рулем