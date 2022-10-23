Жигули-догонялку КГБ продают по цене нового внедорожника

Это в 40 раз больше, чем в среднем по рынку просят за данную модель. Все дело в идеальном состоянии экземпляра и редком двигателе.

Советский ВАЗ-21059, выпущенный в 1995 году, хотят продать за 2,5 млн рублей. По заявлениям продавца, пробег у «пятерки» всего 10 тыс. км, а состояние — как у новой.

Почему же владелец хочет за свой автомобиль такие деньги?

Самое интересное у этого ВАЗа — двигатель: роторный мотор объемом 1,3 л и мощностью 140 л.с.

Таких экземпляров было выпущено всего 200 штук, и они никогда не поступали в открытую продажу. Производился этот автомобиль исключительно для спецслужб СССР.

К слову, средняя цена на обычные экземпляры ВАЗ-2105 не превышает 60 тыс. рублей.