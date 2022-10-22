Как правильно хранить летнюю резину — совет эксперта — журнал За рулем

Как правильно хранить летнюю резину — совет эксперта

Чтобы к следующему сезону не покупать новые шины, следует соблюдать простые правила.

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Летнюю резину нельзя отправлять «зимовать» в вертикальном положении. Если нет возможности каждое колесо положить на полку, лишенную света, то лучше сложить шины столбиком друг на друга.

«Оптимальное хранение резины — при комнатной температуре от +5°C без попадания солнечных лучей. Ее лучше не подвергать резким термическим нагрузкам. Под воздействием ультрафиолета резина теряет эластичность, она расслаивается», — предостерег в беседе с Газетой.Ru автоэксперт Петр Баканов.

Как правильно хранить летнюю резину — совет эксперта

Перед отправкой шин на хранение их надо помыть и уложить в чехлы.

Фото: Unsplash и «За рулем»

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