Мобилизованным предложено компенсировать затраты на ОСАГО

Во время прохождения службы они не пользуются автомобилем.

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов вышел с предложением к Центральному банку компенсировать мобилизованным гражданам и добровольцам затраты на полис ОСАГО.

Он просит ЦБ проработать механизм временного приостановления действия полисов или проведения перерасчета в связи с тем, что во время военной службы у граждан нет возможности пользоваться автотранспортом.

По мнению Нилова, мобилизованные граждане оставляют свои автомобили на хранение в гаражных комплексах, и услуги ОСАГО в этот период не могут быть оказаны.

«Граждане платят за полис, которым не смогут воспользоваться, что нарушает их права и интересы», — цитируют обращение парламентария РИА Новости.

Фото: АГН «Москва»