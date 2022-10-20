Китайцы хотят продавать авто в России без посредников — журнал За рулем

Китайцы хотят продавать авто в России без посредников

Сделать это планируется через онлайн-продажи.

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Китайцы придумали, как усилить экспансию на российский рынок. Ассоциация автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers) предлагает китайским автоконцернам организовать продажу автомобилей в России через онлайн-продажи, что позволит не платить дилерам и дистрибьюторам.

Таким образом они надеются на извлечение максимальной прибыли от работы с Россией. Расчет делается на безальтернативность российского авторынка после ухода с него европейских автоконцернов из-за санкций.

Для осуществления плана им необходимо будет найти финансовых и других партнеров, которые имеют опыт онлайн-продаж в автосегменте, пишут «Китайские автомобили».

Фото: depositphotos.com

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