Взрыв на Крымском мосту: замглавы Минтранса уйдет в отставку — журнал За рулем

Взрыв на Крымском мосту: замглавы Минтранса уйдет в отставку

Под началом Александра Суханова осваивались средства, направленные на обеспечение безопасности.

Материалы по теме
Не остановился по требованию ВАИ: как накажут водителя

Заместитель главы Минтранса Александр Суханов уйдет в отставку после взрыва на Крымском мосту, пишет РБК со ссылкой на несколько собственных источников. Сроки, в которые произойдет отставка, пока неясны. Представители министерства ситуацию не комментируют.

Александр Суханов вступил в должность замминистра в июле 2020 года, а до этого семь лет работал в Росавиации как заместитель руководителя. В Минтрансе Суханов курирует вопросы транспортной безопасности и деятельность ФГУП «Управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса». Это предприятие было исполнителем работ по транспортной безопасности Крымского моста.

Взрыв на Крымском мосту: замглавы Минтранса уйдет в отставку

В 2018 году общая стоимость подрядов по обеспечению безопасности моста превысила 12 млрд рублей; сроки завершения подрядов постоянно сдвигались. В апреле 2022 года с УВО Минтранса был заключен дополнительный договор по дооснащению моста средствами транспортной безопасности — на 617 млн. рублей.

После взрыва на мосту 8 октября полномочия по его защите отошли ФСБ.

Наше новое видео
Сборка началась! 4 важных факта о новом российском автозаводе
226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая
Как собирают электромобили в России (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров409
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: