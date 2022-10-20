Инвалидам не дадут бесплатные места на платных парковках

Госдума отклонила соответствующий законопроект.

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Автомобилисты-инвалиды нередко сталкиваются с тем, что места, выделенные специально для них, оказываются занятыми. Им ничего не остается, как парковать свои автомобили на других свободных платных местах и оплачивать парковку. Или же потом штраф (к примеру, в Москве он составляет 5 тыс. рублей).

Именно поэтому Госдуме и было предложено внести поправки к закону «О социальной защите инвалидов». Но депутаты законопроект не поддержали.

Как пишет «КоммерсантЪ», он был отклонен по причине отсутствия в нем статистических данных и анализа правоприменительной практики. Кроме того, предложенную депутатами социальную гарантию они нашли избыточной.

Фото: АГН «Москва»