Nissan не планирует увольнять сотрудников завода в Санкт-Петербурге — журнал За рулем

Nissan не планирует увольнять сотрудников завода в Санкт-Петербурге

Во всяком случае уведомление об этом в Смольный не поступало.

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Автозавод Nissan в Петербурге не подавал в Смольный уведомлений о сокращении персонала. Разговоры об этом поползли после того, как стало известно, что завод переходит в госсобственность. Сделка, в рамках которой Nissan передаст все свои активы в России подконтрольному Минпромторгу ФГУП «НАМИ», должна быть закрыта в начале ноября.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко отметил, что на предприятии работает консультационный пункт Службы занятости. Городские власти следят за ситуацией в автопроме и организуют временную занятость сотрудников, цитирует чиновника «Деловой Петербург».

Пока до конца не понятно, чем будет заниматься автозавод. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что производственный цикл на заводе Nissan и две тысячи рабочих мест будут сохранены.

Фото: Nissan

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