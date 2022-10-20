Подсчитано, насколько выросли цены на запчасти (по маркам)

В ближайшее время снижения цен ждать не стоит, полагают эксперты.

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Рекомендованные производителем розничные цены (РРЦ) на запчасти для некоторых автомобилей выросли на 70% с начала года, следует из статистики «АльфаСтрахования». В среднем же рост цен составил 25,8%.

Расчет велся по наиболее популярным расходникам, которые в ДТП страдают чаще всего: это стекла, фары, крылья, капот, крышка багажника, бампер и решетки радиатора.

Наибольший рост цен за период с января по июнь текущего года наблюдался у бренда Subaru — на 67%.

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Далее расклад такой:

Suzuki — 66%

Volvo — 55%

Audi и Mazda — по 39%

Ford — 35%

BMW и Mini — 33%

Genesis — 32%

Peugeot — 31%

Kia и Mitsubishi — по 29%.

В страховой компании отмечают, что сейчас идет выстраивание новых логистических цепочек поставок, и дефицит запчастей до конца не ликвидирован. Ранее принятые базовые принципы ценообразования стали неактуальными, так как оригинальных запчастей на рынке практически нет, их заменили аналоги из дружественных стран.

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Частично дефицит начал восполняться за счет новых каналов поставок — через некоторые страны СНГ и через прочие страны, которые продолжают работать с Россией.

«В любом случае в ближайшее время снижение цен на запчасти маловероятно из-за общемировой инфляции и роста логистических издержек», — отметил директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.