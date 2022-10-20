Рассчитывать ли на компенсацию, если изъяли авто для нужд армии

Убытки возместят. Но есть нюансы.

Материалы по теме Не остановился по требованию ВАИ: как накажут водителя

В соответствии со статьей 30 ФЗ от 26.02.1997 N 31-ФЗ, у частных автовладельцев во время военного положения могут изымать и передавать на нужды армии личный автотранспорт. Его перечень установлен Приказом Минобороны РФ от 14.03.2014 г. № 151.

При изъятии автомобиля собственнику должен быть выдан соответствующий документ. При этом законом предусмотрена обязанность государства возместить убытки, причиненные в связи с предоставлением войскам транспортных средств.

«Порядок возмещения убытков собственникам транспортных средств определяется Правительством РФ. Однако соответствующее постановление до настоящего времени не опубликовано», — рассказала юрист, эксперт проекта ОНФ «Правовое просвещение граждан» Мария Верховская.

Фото: Николай Тришин/ТАСС