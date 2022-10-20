Изменения по ОСАГО: хотели, как лучше, а получилось?

Пользоваться новым справочником стоимости запчастей страховые компании начали с 19 октября.

Российский союз автостраховщиков (РСА) выпустил новый справочник стоимости запчастей — по нему считаются выплаты по ОСАГО, и теперь там учтены аналоги оригинальных запчастей. Многие предполагали, что при появлении аналогов стоимость компонентов значительно снизится, однако по факту этого пока не происходит.

«Он (справочник) составлен по новым правилам расчета цен с учетом аналогов оригинальных запчастей и учитывает ситуацию на рынке запчастей, сложившуюся после ухода из России ряда автопроизводителей», — говорится в сообщении РСА.

Средняя стоимость запчастей снизилась незначительно — всего на 3% по сравнению с предыдущей редакцией справочников от 19 сентября. В РСА напомнили, что в свое время та редакция показывала рост стоимости запчастей на ту же величину, около 3%. Таким образом, по справочнику цены на запчасти вернулись к уровням, зафиксированным в редакции от 19 июня, когда рост средней стоимости составил 29%.